حيفا: فتى بحالة خطيرة بعد تعرضه للطعن

أُصيب فتى (16 عاما) بجروح خطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، الذي ترجح أن تكون خلفيته جنائية.

أُصيب فتى (16 عاما) بجروح خطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للطعن في مدينة حيفا، فيما باشرت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي ترجح في هذه المرحلة أن تكون خلفيته جنائية.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأنها قدمت العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" وهو يعاني من إصابات خطيرة لاستكمال العلاج.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها فتحت تحقيقا عقب تلقي بلاغ عن نقل فتى يبلغ من العمر 16 عاما إلى المستشفى مصابا بجروح ناجمة عن طعن. وأضافت أن عناصر من الشرطة في محطة حيفا، إلى جانب أفراد من منطقة الكرمل ومحققي وحدة الأدلة الجنائية، وصلوا إلى مكان الحادث، وشرعوا في جمع الأدلة وإجراء عمليات تمشيط في المنطقة.

وبحسب التقديرات الأولية للشرطة، فإن خلفية الحادث جنائية، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابساته.