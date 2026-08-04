الشرطة تعلن فتح شارعي 1 و6 قرب بن شيمن في الاتجاهين، بعد إغلاقهما لأكثر من ساعة بسبب حريق كبير امتد بمحاذاة الطرق بفعل الرياح القوية، فيما واصلت طواقم الإطفاء عملها لإخماد البؤر المتبقية، بالتزامن مع حريق آخر قرب يوكنعام.

أعادت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، فتح شارعي 1 و6 أمام حركة المركبات في الاتجاهين، قرب منطقة بن شيمن، بعد إغلاقهما لأكثر من ساعة بسبب حريق كبير اندلع في منطقة مفتوحة بمحاذاة الأحراش في المنطقة، فيما أبقت طواقم الإطفاء انتشارها في الموقع لاستكمال إخماد النيران والتأكد من عدم وجود بؤر اشتعال إضافية.

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وقالت الشرطة إن عناصرها ما زالوا في المنطقة للمساعدة في توجيه حركة السير وتنظيمها، ودعت السائقين إلى الالتزام بتعليماتهم، مشيرة إلى تسجيل ازدحامات مرورية في المكان، ومطالبة باستخدام طرق بديلة.

كما أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ فتح شارع 1 والمسار المتجه شمالًا من شارع 6، مع استمرار إغلاق المسار المتجه جنوبًا، قبل أن تعلن الشرطة لاحقًا إعادة فتح الشارعين بالكامل وفي كلا الاتجاهين.

وأفادت سلطة الإطفاء والإنقاذ بالسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة بن شيمن، موضحة أن طواقمها تواصل العمل ميدانيًا لإخماده بصورة نهائية، وفحص المنطقة للتأكد من عدم بقاء بؤر مشتعلة يمكن أن تؤدي إلى تجدده.

فتح شارعي 1 و6 بعد حريق بن شيمن... طواقم الإطفاء تعلن السيطرة على الحريق



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واندلع الحريق، في وقت سابق اليوم، في منطقة مفتوحة قرب غابة بن شيمن، وانتشر بمحاذاة الشوارع الرئيسية بفعل الرياح الشديدة، ما أدى إلى إغلاق شارع 1 باتجاه الشرق، وشارع 6 في الاتجاهين، والتسبب بتشويشات واسعة في حركة السير وسط البلاد.

ووجّهت الشرطة حركة المركبات خلال فترة الإغلاق نحو شارعي 444 و443، وطالبت السائقين بعدم الوصول إلى المنطقة، والاستعانة بتطبيقات الملاحة لاختيار طرق بديلة.

واستُدعيت في المراحل الأولى من الحريق 28 فرقة إطفاء وإنقاذ، إلى جانب أربع طائرات إطفاء، في محاولة لمنع امتداد النيران التي تقدمت بسرعة بسبب هبوب رياح قوية.

وأفادت سلطة الإطفاء بأن نحو 21 فرقة إطفاء برية وأربع طائرات تابعة لسرب الإطفاء "إلعاد" عملت في موقعين رئيسيين داخل منطقة الحريق، وتمكنت من وقف امتداد النيران قبل إعلان السيطرة عليها.

وأبلغت الطواقم الميدانية عن ألسنة لهب مرتفعة ودخان كثيف أمكن مشاهدتهما من مسافات بعيدة، فيما أدت كثافة الدخان إلى تراجع مدى الرؤية في محيط الحريق وزادت من صعوبة عمل فرق الإطفاء وحركة المركبات في المنطقة.

وكانت سلطة الإطفاء قد دعت الجمهور إلى تجنب الوصول إلى غابة بن شيمن ومفرق دانيال إلى حين السيطرة على الحريق، والالتزام بتعليمات قوات الشرطة والإنقاذ، بما يتيح للطواقم مواصلة عمليات الإخماد من دون عرقلة.

وفي سياق متصل، اندلع حريق آخر في منطقة مفتوحة قرب موقف إلياكيم، المحاذي ليوكنعام، حيث عملت طواقم إطفاء من محطة العفولة، بمساندة فرق من لواء الساحل، على منع امتداد النيران.

وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ إن الطواقم واجهت رياحًا قوية صعّبت وقف جبهات الحريق، لكنها تمكنت من منع وصول النيران إلى عدد من المركبات التي كانت متوقفة في المكان، بعدما تعرض بعضها لحرارة شديدة ناجمة عن الحريق.

وأضافت أنه جرى استدعاء طائرات إطفاء إلى المنطقة للمشاركة في جهود الحد من انتشار النيران، بينما واصلت الفرق البرية عمليات الإخماد قرب الموقف.