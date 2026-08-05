البعنة: هدم منزل واعتقال شخصين خلال التصدي لعملية الهدم

تواصل السلطات الإسرائيلية سياسة هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة البناء من دون ترخيص، في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها هذه البلدات.

جانب من عملية هدم المنزل في البعنة فجر اليوم (مواقع التواصل)

هدمت الجرافات الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، منزل المواطن منير محمد علي بكري في بلدة البعنة بمنطقة الجليل، بذريعة البناء من دون ترخيص، وذلك وسط انتشار أمني واسع رافق تنفيذ عملية الهدم.

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واقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة عناصر من حرس الحدود ووحدات خاصة، البلدة في ساعات الفجر، وحاصرت المنزل ومنعت الأهالي من الوصول إلى المنطقة، كما أجبرت أفراد العائلة على إخلاء المنزل تمهيدا لهدمه.

هدم منزل في البعنة يتخلله اعتقال اثنين من أفراد العائلة (عرب 48)

وأغلقت القوات عددا من المفارق والطرقات الداخلية المؤدية إلى موقع الهدم، في إطار إجراءات أمنية مشددة شهدتها البلدة.

وخلال محاولة عدد من السكان التصدي لعملية الهدم، اعتدت الشرطة على المحتجين واعتقلت شخصين، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وبحسب المعلومات الأولية، نفذ أمر الهدم بحق المبنى بدعوى تشييده من دون الحصول على التراخيص اللازمة، في وقت تتواصل فيه عمليات هدم المنازل العربية بذريعة البناء غير المرخص.

"اذهبوا إلى غزة".. عبارات عنصرية ترافق هدم منزل واعتقال اثنين في البعنة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عدنان بكري، شقيق صاحب المنزل الذي هدم في البعنة، إلى جانب قريبه خالد عامر بكري، خلال تنفيذ عملية الهدم.

هدم واعتقالات في البعنة وسط تصريحات عنصرية لعناصر أمنية (عرب 48)

وأفادت مصادر محلية بأن الاعتقال جاء أثناء وجودهما في محيط المنزل ومحاولتهما الاعتراض على عملية الهدم.

وأضافت المصادر أن عنصرين من القوات المشاركة في العملية وجها عبارات إلى أفراد العائلة، بينها: "اذهبوا إلى غزة" و"هذه دولتنا، دولة اليهود"، وذلك خلال تنفيذ عملية الهدم.:::".