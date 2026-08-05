مصرع شاب من الطيبة في حادث طرق

تتواصل حوادث الطرق في المجتمع العربي مخلفة مزيدا من الضحايا والإصابات، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية والحد من الأسباب التي تقف وراء تزايد الحوادث، ولا سيما بين فئة الشباب.

لقي الشاب كريم مروان طويل من مدينة الطيبة في المثلث الجنوبي مصرعه، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، متأثرا بإصابته الحرجة التي تعرض لها في حادث طرق مروع.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وكانت طواقم الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء قد تلقت، مساء الثلاثاء عند الساعة 22:35، بلاغا عن تدهور سيارة إلى واد على شارع 5614 قرب مدينة الطيبة.

المرحوم كريم مروان طويل

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهما إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

وأفادت الطواقم الطبية بأن المصابين شابان في العشرينيات من عمرهما، حيث نقل كريم طويل وهو بحالة حرجة للغاية وفاقد للوعي، فيما وصفت إصابة الشاب الآخر بالمتوسطة.

وفي وقت لاحق، أُعلن عن وفاة كريم طويل متأثرًا بجراحه، بينما لا يزال المصاب الآخر يتلقى العلاج في المستشفى.

ونعت أسرة ثانوية "عتيد المجد" الشاملة في الطيبة طالبها كريم طويل، معربة عن بالغ حزنها لفقدانه، ومتقدمة بأحر التعازي والمواساة إلى عائلته، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.