الجريمة الثانية بغضون ساعات: قتيل بإطلاق نار في المقيبلة

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 149 قتيلًا وقتيلة منذ بداية العام الجاري، وسط استمرار تصاعد أعمال العنف والجريمة المنظمة، في ظل انتقادات متواصلة للشرطة الإسرائيلية بسبب تعثر جهود مكافحة الجريمة وكشف منفذي جرائم القتل.

قتل شاب في العشرينات من عمره، صباح الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة المقيبلةفي منطقة مرج ابن عامر، في ثاني جريمة قتل تسجل في البلدات العربية خلال ساعات.

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وأفادت نجمة داوود الحمراء بأنها تلقت بلاغا عند الساعة 06:08 صباحا حول إصابة شاب بإطلاق نار في البلدة.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت له الإسعافات الأولية، قبل نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة وهو في حالة حرجة ويعاني من إصابات نافذة.

ورغم محاولات الطاقم الطبي إنقاذ حياته، أُعلن عن وفاة الشاب متأثرا بجراحه بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى.

من جهتها، باشرت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإعلان عن تنفيذ أي اعتقالات، فيما رجحت في بيانها أن تكون خلفية الحادث جنائية.

وقبل ساعات من جريمة المقيبلة، قتل رجل في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي.

وتبين أن الضحية هو زياد بشارة من سكان مدينة الطيرة، والذي لقي مصرعه متأثرًا بجراحه. ويُشار إلى أن زوجته، الناشطة المجتمعية سوزان عبد القادر بشارة، كانت قد قتلت في جريمة إطلاق نار عام 2025.

149 ضحية لجرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 149 قتيلا وقتيلة، في ظل استمرار موجة الجريمة المنظمة وتصاعد أعمال العنف من دون مؤشرات على انحسارها.

وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا قُتلوا بإطلاق النار، بينما تتواصل الانتقادات الموجهة إلى الشرطة الإسرائيلية والحكومة بسبب ما يُوصف بالإخفاق في مكافحة الجريمة المنظمة، وكشف ملابسات العديد من جرائم القتل، وتقديم الجناة إلى العدالة.

ويواصل هذا التصاعد في جرائم القتل تعميق مشاعر القلق وانعدام الأمان داخل المجتمع العربي، مع تسجيل ارتفاع متواصل في عدد الضحايا عامًا بعد عام.