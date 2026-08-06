هدم منزل في كفر قاسم

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم، بناية سكنية في مدينة كفر قاسم بذريعة البناء من دون ترخيص، في استمرار لسياسة هدم المنازل التي تستهدف البلدات العربية في ظل أزمة تخطيط وسكن متفاقمة.

هدمت السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، بناية سكنية في مدينة كفر قاسم، في إطار سياسة هدم المنازل والمنشآت في البلدات العربية بذريعة البناء من دون ترخيص.

ويأتي الهدم في ظل أزمة تخطيط وسكن مزمنة تعاني منها البلدات العربية، نتيجة القيود المفروضة على توسيع مسطحات البناء وغياب الخرائط الهيكلية الملائمة، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدًا في عمليات هدم المنازل خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات بوقف سياسة الهدم، وإقرار حلول تخطيطية عادلة تكفل حق المواطنين العرب في السكن والتطوير العمراني.