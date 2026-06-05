أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثامن من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ الجريمة والعنف، مصادرة الأراضي وهدم المنازل، تصاعد الحرب على لبنان وغزة، والحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران، إلى جانب مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨، وتغطية خاصة للمونديال.

العدد الثامن

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.