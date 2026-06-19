أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد العاشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ الجريمة في المجتمع العربي، وتسارع وتيرة هدم المنازل، وقطاع غزة، والاتئلاف الحكومي الإسرائيلي مع اقتراب الانتخابات، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد العاشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.