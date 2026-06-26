أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الحادي عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ المعتقلون على خلفية احتجاجات الحرب على غزة، وملاحقة القادة السياسية، وغزة ولبنان، وأزمات نتنياهو، وصفقته مع الحريديين؛ بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد الحادي عشر

"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.