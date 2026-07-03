أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

في العدد الثاني عشر من "أسبوعية عرب ٤٨"، نلقي الضوء على الجريمة المستفحلة وتصاعد وتيرتها واستخدام العبوات الناسفة كأداة، بالإضافة إلى تقارير من النقب ومواد تتناول الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية والعربية والدولية، بالإضافة إلى بودكاست ومقالات رأي.

العدد الثاني عشر

(للتصفح بصيغة PDF اضغط/ي هنا)

"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.