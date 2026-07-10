أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الثالث عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ الجرائم المُرتكَبة في المجتمع العربي، وفشل الشرطة في مكافحتها، والخشية الإسرائيلية من حصول أنقرة على مقاتلات أميركية، وتقارير إسرائيلية بشأن قطاع غزة، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد الثالث عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر صباح كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.