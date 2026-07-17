أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الرابع عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ إسرائيل مع اقتراب الانتخابات: استطلاعات، وسنّ قوانين، والاقتصاد، وزجّ الشاباك بالمجتمع العربي، وتقارير بشأن استخبارات تل أبيب، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد الرابع عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.