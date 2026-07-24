محليات | الأسبوعية
24/07/2026 - 10:35

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد الخامس عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ زجّ الشاباك بالمجتمع العربي، ومنع الحديث بالعربية بمتاجر ومستشفيات، وإسرائيل مع اقتراب الانتخابات بين الاستطلاعات والوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

تصميم لوحة الغلاف: عبد طميش

العدد الخامس عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.

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