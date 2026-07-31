أسبـــــــوعيــــــة عــــــــرب ٤٨

يتناول العدد السادس عشر من "أسبوعية عرب ٤٨" أبرز قضايا هذا الأسبوع؛ الأحزاب العربية والانتخابات، والهدم في البلدات العربية، والملاحقة والتضييق بحق المهنيين العرب، وتفاهمات غزة، والاعتداءات بالضفة، بالإضافة إلى مقالات الرأي لكتاب عرب ٤٨.

العدد السادس عشر

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"أسبوعية عرب ٤٨" تصدر كل يوم جمعة، وتصل إلى مئات آلاف المتابعين عبر هواتفهم الشخصية، وتسلّط الضوء على قضايا الأسبوع.

يشرف على تحريرها، رامي منصور، وعلى إخراجها الفني وتصميم لوحة الغلاف، عبد طميش.