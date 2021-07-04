أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

نال الأسير مهدي جبارين (19 عاما) من مدينة أم الفحم، الأحد، الحرية بعد قضاء محكومية لمدة 5 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وكان في استقبال الأسير المحرر المئات من عائلته وأهالي أم الفحم، حيث استقبلوه بالورود وسط أجواء من الفرح مختلطة بالدموع.

وأعتقل جبارين وهو قاصر قبل 5 سنوات من منزله في أم الفحم، حيث أدين بتهم أمنية والتواصل مع "منظمة إرهابية".

ومما يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا يوم 26 شباط/ فبراير 2018 لائحة اتهام ضد مهدي جبارين وشاب آخر ونسبت لهما تهم "التحريض على الإرهاب، التواصل لمساعدة عدو خلال الحرب والتواصل مع عميل أجنبي".