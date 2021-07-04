  2. محليات
  3. الحركة الأسيرة 48

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

تاريخ النشر: 04/07/2021 - 22:09

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية
استقبال الأسير مهدي جبارين في أم الفحم، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نال الأسير مهدي جبارين (19 عاما) من مدينة أم الفحم، الأحد، الحرية بعد قضاء محكومية لمدة 5 سنوات في السجون الإسرائيلية.

وكان في استقبال الأسير المحرر المئات من عائلته وأهالي أم الفحم، حيث استقبلوه بالورود وسط أجواء من الفرح مختلطة بالدموع.

وأعتقل جبارين وهو قاصر قبل 5 سنوات من منزله في أم الفحم، حيث أدين بتهم أمنية والتواصل مع "منظمة إرهابية".

ومما يذكر أن النيابة العامة قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا يوم 26 شباط/ فبراير 2018 لائحة اتهام ضد مهدي جبارين وشاب آخر ونسبت لهما تهم "التحريض على الإرهاب، التواصل لمساعدة عدو خلال الحرب والتواصل مع عميل أجنبي".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مهدي جبارين
#الحركة الأسيرة
#أم الفحم

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

أم الفحم: الأسير مهدي جبارين يعانق الحرية

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة
والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة

2021-07-04

"كفى لاستباحة دمائنا": تظاهرة في حيفا ضد قتل النساء
"كفى لاستباحة دمائنا": تظاهرة في حيفا ضد قتل النساء

2021-07-04

المتابعة: الحكومة الإسرائيليّة الجديدة تغيّب الحقوق المدنيّة والقوميّة للفلسطينيين
المتابعة: الحكومة الإسرائيليّة الجديدة تغيّب الحقوق المدنيّة والقوميّة للفلسطينيين

2021-07-04

الأكثر قراءة

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

الناصرة: قتيل في جريمة إطلاق نار

2021-07-03
رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

رام الله: مظاهرة حاشدة تتجه نحو مقر الرئاسة للتنديد باغتيال نزار بنات

2021-07-03
استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

استهداف سفينة بالمحيط الهندي كانت بملكية رجل أعمال إسرائيلي

2021-07-03
إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

إخلاء 50 منزلا في الرامة جراء حريق في حي الدبة

2021-07-03
3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

3 إصابات بينها خطيرة في جريمتي طعن بحيفا وكفر قاسم

2021-07-03