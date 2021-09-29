لجنة الحريات تدعو لوقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام

دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في البلاد العرب الفلسطينيين في أراضي 48 إلى المشاركة في وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام، وذلك أمام مستشفى "كابلان" في مدينة "رحوفوت"، يوم الإثنين المقبل الساعة الرابعة مساء.

وصرحت "الحريات" أنه "ما تزال قضية الاعتقال الإداري تؤرق أبناء شعبنا الفلسطيني لما تحمله من ظلم شديد وتعسف بحق أبنائه لا لمخالفات قاموا بها، أو جنايات اقترفوها بقدر ما أنها عقاب للمعتقلين الإداريين لمواقفهم السياسية وتكميم لحريتهم في التعبير عنها، وما يزال الاحتلال الإسرائيلي يستعمل هذا الاعتقال سوطا يهوي به على حريتهم متى ما رأى أنه يريد تكميم أفواههم والحد من حريتهم. وما يزال أسرى الحرية من المعتقلين الإداريين يحاربون هذا التعسف الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية من الطعام، ويقاومون هذا الظلم بالإضراب المفتوح عن الطعام"

وأضافت أنه "سيرا على هذا النهج فإن ستة أسرى فلسطينيين، مضربون عن الطعام، يقبعون في مستشفى كابلان لمدد متفرقة وهم: الأسير كايد الفسفوس، مضرب عن الطعام منذ 81 يوما، والأسير مقداد القواسمي، مضرب عن الطعام منذ 74 يوما، والأسير علاء الأعرج، مضرب عن الطعام منذ 56 يوما، والأسير هشام أبو هواش، مضرب عن الطعام منذ 49 يوما، والأسير رايق بشارات، مضرب عن الطعام منذ 42 يوما، والأسير شادي أبو بكر، مضرب عن الطعام منذ 40 يوما".

وختمت بالقول إن "لجنة الحريات إذ تحيي الأسرى وإذ تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عنهم، فإنها تدعو إلى وقفة إسناد معهم يوم الإثنين المقبل الساعة الرابعة مساء، أمام مستشفى كابلان في رحوفوت".