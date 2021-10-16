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دعوة للمشاركة في وقفة إسناد للأسير مقداد القواسمي أمام "كابلان" السبت

تاريخ النشر: 16/10/2021 - 07:11

دعوة للمشاركة في وقفة إسناد للأسير مقداد القواسمي أمام "كابلان" السبت
الأسير القواسمي في المستشفى
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تنظم لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا في البلاد وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام منذ 88 يوما، مقداد القواسمي، أمام مستشفى "كابلان" في مدينة "رحوفوت"، اليوم السبت الساعة الخامسة مساء.

وأهابت اللجنة بكافة الناشطين والحراكات الوطنية بالمشاركة في الوقفة إسنادًا للأسير القواسمي ورفاقه الأسرى، والمطالبة بحقوقهم الإنسانية المشروعة.

وقرّر الأسير القواسمي الاستمرار في إضرابه رغم صدور قرار من محكمة إسرائيلية بتجميد اعتقاله، إلا أنه أصرّ على الإضراب حتى إلغاء الاعتقال الإداري بالكامل. ويخضع الأسير للاعتقال في مستشفى "كابلان" في "رحوفوت". ولا تستطيع عائلة القواسمي نقله إلى أي مستشفى آخر، رغم تراجع حالته الصحية، بحسب ما ذكرت مصادر حقوقيّة.

هذا، ويعاني القواسمي من ضيق في التنفس وآلام حادة في كافة أنحاء جسده، ولا يكاد يقوى على الوقوف على قدميه، ونقص وزنه ما يزيد عن 15 كيلوغراما، وحياته معرضة للخطر، ويعاني من مرض الشقيقة ومشاكل صحية في المعدة والعيون.

وحمّل "مكتب إعلام الأسرى" في بيان سابق أصدره، حديثا، "الاحتلال وإدارة سجونه المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القواسمي، وكافة الأسرى المضربين"، وطالب المنظمات الحقوقية بـ"التدخل العاجل للضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبه العادلة بإنهاء اعتقاله الإداري".

بودكاست عرب 48

#الحركة الأسيرة
#مقداد القواسمي
#الحريات
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#وقفات

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