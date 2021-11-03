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يافة الناصرة: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 08:56

يافة الناصرة: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر
محكوم بالسجن 30 عاما (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن الأسير المسن المريض موفق عروق (78 عاما) والقابع بسجن عسقلان يعاني ظروفا صحية صعبة، وحالته تتفاقم يوما بعد آخر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير عروق، أصبح وزنه 48 كيلوغرام، ولا يستطيع الوقوف، ويستفرغ باستمرار، ويعاني من مشاكل في الرئة، وأخرى في الرؤية تهدده بفقدان البصر، ويصاحبه شعور بالتعب، وإرهاق مستمر، وأوجاع في كافة أنحاء جسده، إلى جانب إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة.

يذكر أن الأسير عروق من بلدة يافة الناصرة، ومعتقل منذ العام 2003، ومحكوم بالسجن لـ30 عاما، ويُعتبر من الحالات المرضية الصعبة القابعة داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت أعراض صحية صعبة تظهر على الأسير عروق في شهر حزيران/ يونيو 2019، تبين لاحقا أنه مصاب بالسرطان بعد فحوص طبية أجريت له، وماطلت إدارة السجون بتقديم العلاج الكيماوي له حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد عدة جلسات علاج خضع لها، أكد الأطباء أنه استنفد العلاج الكيماوي دون أن يسعفه.

ومنذ مطلع العام 2020 بدأت تظهر عليه أعراض جديدة، كنزيف من الأنف، وتقيؤ مستمر، وفقدان الشهية، وفقدان التوازن، وانخفاض حاد في الوزن، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية له في شباط/ فبراير 2020، حيث رقد في المستشفى في حالة خطيرة بعد استئصال للمعدة وورم في الأمعاء.

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#يافة الناصرة
#الأسير موفق عروق
#سجون الاحتلال
#فقدان البصر
#سجن عسقلان

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