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الموت يغيّب الأسير المحرر نبيل مخزومي

تاريخ النشر: 07/03/2022 - 16:06

الموت يغيّب الأسير المحرر نبيل مخزومي
الأسير المحرر نبيل مخزومي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

غيّب الموت الأسير المحرر نبيل عبد الرحمن مخزومي (أبو العبد) عن عمر ناهز 72 عاما، من مدينة الناصرة، والذي توفي في لبنان، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير هناك.

والفقيد شقيق الأسير مازن المخزومي من الناصرة ويسكن في مدينة شفاعمرو.

ومما يذكر أن الفقيد تحرر في عملية تبادل الأسرى في العام 1985، وبعدها انتقل للعيش في إيران، ومن ثم لبنان.

وكان الفقيد المخزومي قد حُكم عليه سابقا 16 مؤبدا بعد أن أدانته محكمة إسرائيلية بتهم أمنية.

هذا، وتقبل التعازي في بيت العائلة بالحي الشرقي في الناصرة، بدءا من اليوم الإثنين من الساعة الثالثة عصرا ولغاية التاسعة مساء من يوم بعد غد الأربعاء.

بودكاست عرب 48

#الأسرى
#نبيل مخزومي
#الناصرة

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