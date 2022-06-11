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حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

تاريخ النشر: 11/06/2022 - 21:33

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام
من الوقفة في حيفا، مساء اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة إسناد للأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وذلك في ساحة الأسير بمدينة حيفا.

وجاءت الوقفة بدعوة من حراك نشطاء من أجل الأسرى وحراك حيفا تحت شعار "لا للاعتقال الإداري والحرية لأسرانا البواسل المضربين عن الطعام".

ورفع المشاركون في الوقفة صورا للأسيرين المضربين عن الطعام، خليل عواودة ورائد ريان، بالإضافة إلى لافتات كتب على بعض منها "الجوع والكرامة لا الركوع ولا الخنوع"، "الحرية لرائد ريان"، "الحرية لخليل عواودة".

كما ردد المشاركين هتافات نصرة للأسرى في معركة الأمعاء الخاوية وأخرى مطالبة بالحرية لأسرى الحرية وتنديدا بالاعتقالات الإدارية.

ومما يذكر أن نحو 500 معتقل إداري يواصل مقاطعاتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ161 على التوالي، في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري، فيما يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ101، ورائد ريان (27 عاما) من قرية بيت دقو شمال غربي القدس لليوم الـ65، رفضا لاعتقالهما الإداري.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

أما ريان يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#الحركة الأسيرة
#رائد ريان
#الاعتقالات الإدارية
#خليل عواودة

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

حيفا: وقفة إسناد للأسرى الإداريين والمضربين عن الطعام

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