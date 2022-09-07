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الأسير عماد سرحان من حيفا بوضع صحي صعب وعزل مستمر

تاريخ النشر: 07/09/2022 - 08:20

الأسير عماد سرحان من حيفا بوضع صحي صعب وعزل مستمر
الأسير عماد سرحان ووقفة إسناد للأسرى بطولكرم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تدهورت الحالة الصحية للأسير عماد سرحان من مدينة حيفا، في الأيام الأخيرة، وفقا لهيئات فلسطينية تعنى بالأسرى وحقوقهم.

وقالت عائلة الأسير في حديثها لـ"عرب 48" صباح اليوم، الأربعاء، إن "ابننا عماد في وضع صعب للغاية، وهو بحاجة لرعاية طبية بسبب معاناته أمراض عدة، بينها مرض القلب".

وناشدت العائلة الهيئات الحقوقية بالتدخل "من أجل توفير الرعاية والعلاج الطبي اللازم لابننا، ونقله من العزل الانفرادي المفروض عليه داخل السجن".

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أنه "لم تكتف دولة الاحتلال الإسرائيلي باعتقال الأسير عماد سرحان (43 عاما) من مدينة حيفا، وحكمه بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 10 سنوات، بل عمدت إلى اتباع سياسة العزل الانفرادي بحقه لفترات طويلة، أبرزها عام 2008 حيث أمضى 4 سنوات متواصلة بالعزل، بحجة أن له ملف سري وأنه يشكل خطرا على السجانين وكان يجدد له العزل كل 6 شهور عبر محكمة صورية خاصة بإشراف جهاز (الشاباك)".

ووفقا للهيئة، "اعتقل الأسير سرحان، يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2002، وخضع لتحقيقٍ قاسٍ لأكثر من شهرين وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة فتح، وقتل جندي إسرائيلي وجرح آخر وحيازة أسلحة ومتفجرات، وقد أمضى حتى الآن 22 عاما متنقلا بين السجون."

وختمت الهيئة بالقول إنه "نتيجة لسنوات سجنه الطويلة والتعذيب القاسي الذي تعرض له الأسير، أصبح لديه مشكلة بالقلب والشرايين والأوردة، بالإضافة إلى دهون بالدم وضغط، ويتنقل اليوم على كرسي متحرك حيث لا يستطيع المشي على قدميه، كما يعاني من وجود نقطة سوداء بعاموده الفقري، إلا أنه حتى اليوم لم يتلق العلاج اللازم، بل تتعمد إدارة السجون إهماله طبيا للتضييق عليه ومضاعفة معاناته".

بودكاست عرب 48

#حيفا
#الحركة الأسيرة
#الأسير عماد سرحان

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