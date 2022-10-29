وقفة إسناد للأسيرات أمام سجن الدامون

نظمت، السبت، وقفة إسناد للأسيرات الفلسطينيات أمام سجن "الدامون" في الكرمل بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، بدعوة من "حراك حيفا" ونشطاء من أجل الأسيرات.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تنادي بالحرية لأسيرات الحرية، كما تحدث عدد من عوائل الأسيرات عبر مكبر الصوت من خلال التواصل معهم هاتفيا خلال الوقفة.



وتوجهت والدة الأسير، مريم عرفات، بالشكر والثناء على النشاطات الداعمة للأسيرات في مناطق الـ48، مؤكدة أن الحرية قادمة لا محال وطالبت الأسيرات بالإرادة الصلبة والعزيمة.

ووفقا لمعطيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن أكثر من 125 امرأة فلسطينية جرى اعتقالهن منذ مطلع العام الجاري 2022، وتركزت غالبية الاعتقالات في القدس، إذ تقبع 32 أسيرة اليوم في السجون الإسرائيلية أقدمهن الأسيرة، ميسون موسى، من بيت لحم والمعتقلة منذ العام 2015 والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما.

ومما يذكر أن الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا عواد تقضيان أعلى حكم بالسجن لمدة 16 عاما، تليهما الأسيرتان ميسون موسى وعائلة الأفغاني المحكومتان بالسجن لمدة 15 عاما.