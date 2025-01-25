أسيران قاصران من أم الفحم تحررا ضمن دفعة التبادل الثانية

قريب أحد الأسيرين القاصرين المحررين "العائلة تنفست الصعداء بعد الإفراج عنهما، وخصوصا أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطالب بسجنهما لفترة تتراوح بين 12 و16 عاما".

تحرر أسيران قاصران، يبلغان 15 عاما من العمر، من مدينة أم الفحم السبت ضمن الدفعة الثانية لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

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وذكر قريب أحد الأسيرين المحررين، لـ"عرب 48"، أن "الفتيين كانا قيد الإبعاد، حيث وضع أحدهما في الناصرة والآخر في حيفا، قبل أن يتم تحريرهما بموجب الاتفاق".

وأضاف أن "العائلة تنفست الصعداء بعد الإفراج عنهما، وخصوصا أن النيابة العامة الإسرائيلية كانت تطالب بسجنهما لفترة تتراوح بين 12 و16 عاما".

واعتقل القاصران في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 ووجهت لهما تهمة التخطيط لتنفيذ عملية طعن في تل أبيب.

وجاء في لائحة الاتهام حينها، أن القاصرين خططا لتنفيذ العملية في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته، وأشارت إلى أنهما التقيا في صباح ذلك اليوم بمدرستهما وكان يحملان سكينين ثم توجها إلى تل أبيب لتنفيذ العملية، وهناك جرى اعتقالهما من قبل عناصر الشرطة.

مما يذكر أن ذلك يأتي ضمن تحرر 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، بعد أن قامت كتائب القسام بالإفراج عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات من غزة.