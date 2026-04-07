عامان على استشهاد الأسير وليد دقة وجثمانه لا يزال محتجزا

تحلّ الذكرى الثانية لرحيل الأسير وليد دقة، في وقت لا تزال فيه السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه، وسط مطالبات متواصلة من عائلته ومؤسسات حقوقية بالإفراج عنه لدفنه بما يليق بكرامته الإنسانية.

تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأسير وليد دقة (أبو ميلاد)، الذي ارتقى في السجون الإسرائيلية بعد 38 عاما من الاعتقال والنضال الفكري والسياسي.

عامان والجثمان "رهن الاعتقال"

تأتي هذه الذكرى في وقت لا تزال فيه السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثمان الشهيد دقة في "مقابر الأرقام" أو الثلاجات، رافضةً تسليمه لعائلته في مدينة باقة الغربية ليوارى الثرى بكرامة، وهو ما اعتبرته مؤسسات حقوقية "جريمة مركبّة" تُضاف إلى جريمة الإهمال الطبي المتعمد التي أدت إلى استشهاده عام 2024.

إرث "صهر الوعي" العابر للزمن

على الرغم من غيابه الجسدي، أكدت القوى الوطنية والمؤسسات الثقافية أن إرث وليد دقة الفكري لا يزال يتصدر المشهد الثقافي والنضالي، فمن دراسته الشهيرة "صهر الوعي" إلى روايته لليافعين "سر الزيت"، تحولت مؤلفاته إلى مراجع أساسية لفهم صراع الإرادات داخل السجون وخارجها.

"وليد دقة، بائع التذاكر"

صدر أخيراً عن دار الآداب في بيروت، كتاب "بائع التذاكر" لوليد دقة، أحد أبرز مفكِّري ومبدعي الحركة الفلسطينيَّة الأسيرة. اعتُقل وليد دقة عام 1986، إثر نضاله في صفوف الجبهة الشعبيَّة لتحرير فلسطين، وحُكِم عليه بالسجن المؤبَّد. واستشهد في 7 نيسان عام 2024، ولا يزال جُثمانه محتجزًا في الثلَّاجات الصهيونيَّة. عام 1999، تزوّج من المناضلة سناء سلامة وأنجبا ابنتهما ميلاد، من نطفةٍ مُحرَّرَة، عام 2020. ومن أبرز أعماله: "يوميَّات المقاومة في مخيَّم جنين"، و"صهر الوعي أو إعادة تعريف التعذيب"، و"حكاية سرّ السيف".

من الكتاب:

"ردًّا على أوراق الملفِّ السرِّيِّ الذي أمامكم أقول: إنَّ المرأة العربيّة، يا سيادة القاضي، تلد، تمامًا كنسائكم، أطفالاً! لا دليل علميًّا واحدًا على أنَّ امرأةً عربيّةً ولدت عُبُوَّةً ناسفة، فلماذا كلُّ هذه الملفَّات السرِّيَّة؟ ولماذا يُستدعى ممثِّلون عن جهاز الأمن العامّ، بدلًا من طبيب ولادةٍ أو قابلة؟ ولماذا لم تَستدعوا أصلًا خبير متفجِّرات؟ أنا أعرف ما الذي ستقرِّره محكمتكم. لهذا أسمح لنفسي باستباق الأمور، وبتقديم مثل هذه المداخلة، التي ما كان لعاقلٍ غيري أن يقدِّمها، لأنّها، في منطق قانونكم، تستعدي المحاكمة. لكن حين يسمح قضاؤُكم باستعداء مخلوقٍ لم يولد بعد، فإنّ ما يُصدره لم يعد يعنيني لأنَّه غير أخلاقيّ… ميلاد، قد يُؤلِّف اللحن الذي لم يُلحَّن بعد، وقد يُصبح أو تُصبح عالم فلك، أو ربَّما يكتشف دواءً للسرطان، أو ربَّما سيجد ما عجزت أجيالُنا عنه، وهو التوصُّل إلى حلٍّ للصراع، حتّى يكون سلامًا وأمنًا حقيقيَّيْن، بدلًا من أمنكم الموهوم. لهذا، يا سيادة القاضي، قرارُكم السلبيُّ الذي ستَتَّخذونه سيمنع حياةً، وأنا أصنع حياة. وبين مَنْ يَصنعُ حياةً، ومَنْ يَمنعُها، فارقٌ ومسافةٌ أخلاقيّة، وإن كان الأوّلُ سجينًا والثاني قاضيًا!".

وقد شهدت مدن فلسطينية وعواصم عربية وأوروبية فعاليات وندوات فكرية استعرضت مسيرته الأدبية التي جعلت منه "سفيراً للحقيقة من خلف القضبان".

عائلة دقة: الأمل أقوى من القيد

أكدت عائلة الشهيد أن المعركة القانونية والشعبية لاسترداد جثمانه لن تتوقف.

وقالت العائلة: "وليد حر بفكره وبروحه. يخشون جثمانه وهذا يثبت للعالم مدى ضعف منظومته أمام إرادة التحرر".

صرخة الأسرى المرضى

من جهته، صرح نادي الأسير الفلسطيني في بيان بهذه المناسبة أن استشهاد وليد دقة كان "ناقوس خطر" لم يُسمع جيداً، حيث لا يزال مئات الأسرى المرضى يواجهون ذات المصير في ظل سياسات التنكيل المستمرة.

وطالب النادي المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن جثامين الشهداء الأسرى المحتجزة كرهائن سياسية.

يُذكر أن وليد دقة، الذي ولد عام 1961، كان أحد أبرز قادة الحركة الأسيرة، وعلى الرغم من إصابته بسرطان نادر، رفضت السلطات الإسرائيلية كافة الالتماسات للإفراج عنه لأسباب إنسانية، ليرتقي شهيداً تاركاً خلفه مدرسة نضالية وفكرية ستظل تلهم الأجيال القادمة.