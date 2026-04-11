رفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القانون، معتبرين أنه يتعارض مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل ما وصفوه بتعرض الأسرى الفلسطينيين لسياسات قمع وتجويع ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.

من الوقفة الاحتجاجية في أم الفحم (عرب 48)

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، أربعة مشاركين في وقفة احتجاجية نُظّمت في مدينة أم الفحم رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، من بينهم رئيس اللجنة الشعبية في المدينة محمد محاميد.

وشارك في الوقفة، التي أُقيمت عند الدوار الأول في المدينة، أهالٍ ونشطاء بدعوة من اللجنة الشعبية في أم الفحم، ضمن نشاطاتها المتواصلة.

اعتقالات في أم الفحم خلال وقفة احتجاجية ضد قانون إعدام الأسرى

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإلغاء القانون، معتبرين أنه يتعارض مع القيم الإنسانية، خاصة في ظل ما وصفوه بتعرض الأسرى الفلسطينيين لسياسات قمع وتجويع ممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.

وتواجدت في محيط المكان قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية ووحدات مختلفة تابعة لها، حيث ضيّقت على المشاركين منذ بدء الوقفة.

وبعد دقائق من انطلاقها، اقتحمت الشرطة موقع الاحتجاج وشرعت في تفريق المشاركين، قبل أن تعتقل عددًا منهم، دون أن تُعرف على الفور أعداد المعتقلين أو هوياتهم.