بعد 4 سنوات في سجن الدامون... الإفراج عن الأسيرة آية خطيب من عرعرة

أفرجت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن الأسيرة آية خطيب (35 عامًا) من قرية عرعرة في المثلث، بعد أن أمضت محكوميتها في سجن الدامون.

وكانت المحكمة الإسرائيلية قد فرضت على خطيب حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، يوم 15 آب/ أغسطس 2023، فيما كانت قد أمضت جزءًا من المحكومية منذ لحظة اعتقالها.

وسلّمت خطيب نفسها للسلطات الإسرائيلية يوم 18 أيلول/ سبتمبر 2023، ومنذ ذلك الحين احتُجزت في سجن الدامون حتى الإفراج عنها اليوم.

ومُنِع زوجها وطفلاها من زيارتها منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تعود اليوم إلى عائلتها. ولخطيب طفلان: محمد الفاتح (14 عامًا)، وعبد الرحمن (11 عامًا).