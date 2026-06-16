السلطات الإسرائيلية ترفض تسليم جثمان الأسير عماد سرحان لعائلته

السلطات الإسرائيلية تواصل احتجاز جثمان الأسير عماد سرحان (47 عامًا) وترفض تسليمه لعائلته لدفنه في مدينة اللد، وفق وصيته بأن يُوارى الثرى إلى جانب والدته، فيما باشرت العائلة إجراءات قانونية عبر مركز "عدالة" لاستعادة الجثمان.

أفادت عائلة الأسير عماد سرحان (47 عامًا)، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية ترفض حتى الآن تسليم جثمانه لدفنه في مدينة اللد، تنفيذًا لوصيته بأن يُوارى الثرى إلى جانب والدته.

وقال محمد سرحان، شقيق الأسير عماد سرحان، لـ"عرب 48" إن العائلة توجهت إلى مركز "عدالة" لبدء مسار قانوني وإنساني يهدف إلى استعادة الجثمان، في ظل استمرار رفض التسليم دون إعلان تفاصيل إضافية حول أسباب القرار.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أبلغت عائلة سرحان بوفاته داخل سجن جلبوع، بعد تعرضه لنوبة قلبية، دون تقديم معطيات تفصيلية بشأن ظروف الوفاة أو حالته الصحية قبيل ذلك.

ويشار إلى أن سرحان، من سكان حي وادي النسناس في حيفا، اعتُقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2001، وخضع لتحقيقات استمرت لأكثر من شهرين، قبل أن تصدر بحقه أحكام بالسجن المؤبد بالإضافة إلى عشر سنوات، حيث أمضى أكثر من 24 عامًا في السجون الإسرائيلية، بينها فترات عزل انفرادي طويلة.