  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

تاريخ النشر: 24/12/2017 - 07:05

حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

تتأثر البلاد، اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم واعتبارًا من ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويستمر، يوم غد الإثنين، تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط الأمطار فوق مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

يكون الجو، بعد غد الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الأحوال الجوية

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أبو غوش: تمديد حظر النشر حول جريمة قتل جبر
أبو غوش: تمديد حظر النشر حول جريمة قتل جبر

2017-12-24

النقب: اتهام شقيقين من كسيفة بقتل جندي
النقب: اتهام شقيقين من كسيفة بقتل جندي

2017-12-24

بئر السبع: إصابتان إثر اندلاع حريق في مجمع تجاري
بئر السبع: إصابتان إثر اندلاع حريق في مجمع تجاري

2017-12-24

الأكثر قراءة

برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

برشلونة يلقن ريال مدريد بثلاثية في عقر داره

2017-12-23

"تقديرا" لهندوراس: واشنطن تعترف بصديق إسرائيل وتلميذها رئيسا

2017-12-23
حالة الطقس: حار وجاف وغائم جزئيا صباحا وأمطار محلية مساء

حالة الطقس: حار وجاف وغائم جزئيا صباحا وأمطار محلية مساء

2017-12-23
بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال

بن سلمان يشترط 6 مليارات للإفراج عن بن طلال

2017-12-23
التجمع بالناصرة ينتقد سلام ويتهمه بالتملق للشرطة

التجمع بالناصرة ينتقد سلام ويتهمه بالتملق للشرطة

2017-12-23