حالة الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

تتأثر البلاد، اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم واعتبارًا من ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويستمر، يوم غد الإثنين، تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة على البلاد، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، وباردا، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتسقط الأمطار فوق مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .

يكون الجو، بعد غد الثلاثاء، غائما جزئيا إلى صاف وباردًا نسبيًا إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

يكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.