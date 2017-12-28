حالة الطقس: درجات الحرارة تواصل الارتفاع ومنخفض جوي الأحد

يتوقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الخميس، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار، وباردة خلال ساعات الليل، مع احتمال تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق في البلاد.

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

واعتبارا من يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل تدريجي وتتأثر البلاد بأجواء غير مستقرة، بحيث تكون هناك فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وخاصة الشمالية والغربية من البلاد.

ويتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، بحيث تنخفض درجات الحرارة وتسقط أمطار بدءا من المناطق الشمالية من البلاد لتنتشر تدريجيا لباقي المناطق.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير المنخفض الجوي على البلاد يوم الإثنين بحيث يستمر تساقط الأمطار مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يحمل المنخفض الجوي القادم كميات جيدة من الأمطار لمعظم المناطق مما سيحسن من الأداء المطري والذي كان دون المعدلات المطلوبة حتى تاريخه.

هذا ولا يستبعد أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد بعد عدة أيام من هذا المنخفض الجوي إلا انه بحاجة لمزيد من المتابعة لبعد الفترة الزمنية واحتمال عدم تأثيره على البلاد.