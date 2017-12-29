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حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 29/12/2017 - 06:59

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، يوم غد السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل في ساعات المساء سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#الأحوال الجوية

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