حالة الطقس: غائم جزئيا ومنخفض جوي مساء الأحد

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، ويحتمل في ساعات المساء سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وزخات البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، بحيث تبقى دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهاراً، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية والساحلية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم الخميس، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، وبارداً ليلاً، وخلال ساعات المساء تسقط الأمطار على المناطق الشمالية والساحلية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.