ثلوج في جبل الشيخ في الفاتح من العام 2018

تواصل تساقط الثلوج على قمم جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين الموافق الأول 1.1.2018.

وقدرت إدارة منتجع جبل الشيخ تراكم الثلوج في قمة الجبل بنحو 15 سم، وبنحو 4 سم في سفح الجبل.

وسجلت درجات الحرارة في قمة جبل الشيخ انخفاضا ملموسا، ومن المتوقع أن تهب رياح شديدة في جبل الشيخ.

وأعلنت إدارة منتجع جبل الشيخ، اليوم، إغلاق المنتجع أمام الزائرين وذلك بسبب أحوال الطقس الراهنة ولغاية انتهاء إزالة الثلوج المتراكمة على الشوارع المؤدية إليه.

ومن المتوقع أن يشهد المنتجع السياحي في جبل الشيخ ومنطقة الجولان العربي السوري المحتل في الأيام المقبلة توافد آلاف المتنزهين بعد تساقط الثلوج، للاستجمام واللهو والاستمتاع بمشاهدة المناظر الطبيعية.

وتتأثر البلاد في الساعات المقبلة بمنخفض جوي يحمل معه الأجواء الباردة والماطرة على فترات إلى معظم المناطق، ومن المتوقع أن تهطل الأمطار في المناطق الشمالية وتنتشر في وقت لاحق من فجر الإثنين ويوم غد الثلاثاء إلى معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد وصولا إلى شمال النقب مع أفضلية واضحة للشريط الساحلي والمناطق القريبة منه بما يتعلق بغزارة الهطول.

هذا، وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل السيول نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة المتوقعة على بعض المناطق..