حذرت دائرة الأرصاد الجوية في البلاد من عاصفة شديدة البرودة مصحوبة برياح وأمطار غزيرة في الأيام الثلاثة المقبلة.

وتوقعت بأن يصل المنخفض إلى المنطقة بعد غد، الجمعة، يسبقه امتداد منخفض وهطول أمطار وعواصف رعدية غدا، الخميس، يستمر حتى بعد ظهر السبت المقبل.

د. عبد الله خطبا

وقال مدير مؤسسة "علوم الفضاء العربية" في البلاد، د. عبد الله خطبا، لـ"عرب 48" إنه "نستطيع التأكيد أن المنخفض الجوي القادم سيكون عميقا وشديد البرودة".

*ما هي توقعات كراصد جوي من هذا المنخفض؟

د. خطبا: تظهر المؤشرات الجوية أنه سوف يسيطر على المنطقة منخفض عميق وبارد بدءا من مساء غد الخميس ليبلغ ذروته بعد غد الجمعة وينحسر يوم السبت المقبل. المنخفض سيكون مصحوب بكميات جيدة من الأمطار وسيطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة.

*ماذا عن انخفاض درجات الحرارة؟

د. خطبا: سيبدأ المنخفض بالتمركز في المنطقة بعد ظهر غد، يرافقه انخفاض حاد في درجات الحرارة، ويبدأ هطول الأمطار وتهب رياح شديدة نسبيا. ومع ساعات الليل وصباح الجمعة ستصلنا موجة من الرياح الشديدة والباردة جدا وسيكون الجو عاصفا وماطرا وشديد البرودة بعد ذلك.

*هل تتوقعون تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية؟

د. خطبا: من المتوقع أن تتساقط الثلوج على جبل الشيخ، وستكون الفرصة أيضا جيدة لتساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر.

*البعض يخشى المنخفض المقبل، هل ثمة خطورة فعلا؟ وبماذا تنصح المواطنين؟

د. خطبا: نعم، توجد خطورة. نتوقع أن يكون هذا المنخفض الجوي الأشد لغاية الآن، ووجب اتخاذ الحيطة والحذر خصوصا للمسافرين بعد غد، الجمعة، إذ من المتوقع أيضا أن تحدث فيضانات وسيول في المناطق المنخفضة. نتمنى لكل المواطنين أوقاتا آمنة ودافئة، ومزيدا من توخي الحذر.