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حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء

تاريخ النشر: 06/01/2018 - 07:57

حالة الطقس: غائم جزئيا وبارد وزخات متفرقة تتوقف في المساء
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

يكون الطقس اليوم، السبت، غائما حتى غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بينما يبقى الجو باردا.

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أنه زخات متفرقة من الأمطار قد تهطل اليوم، وخاصة في منطقة المركز، ويتوقع أن تتوقف في ساعات المساء.

ورغم التوقعات بمرور العاصفة، إلا أنه يخشى من حدوث فيضانات في منطقة النقب.

وتكون الرياح غربية حتى شمالية غربية معتدلة السرعة، بينما يتوقع أن يكون البحر مائجا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين وحتى أربعة أمتار.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوب الجولان السوري المحتل 13 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 7، صفد 11 – 5، طبرية 17 – 9، الناصرة 13 – 7، حيفا 18 – 10، يافا 18 – 10، القدس المحتلة 11 – 6، عسقلان 18 – 10، عين جدي (البحر الميت) 20 – 15، بئر السبع 14 – 7، أم رشرش (إيلات) 20 13.

أما نهار غد، الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

اما يوم الثلاثاء المقبل فيكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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