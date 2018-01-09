  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: صاف وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

تاريخ النشر: 09/01/2018 - 06:41

حالة الطقس: صاف وارتفاع ملموس على درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يفيد الراصد الجوي، أن الجو يكون، اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، لا يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا صاف، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئياً إلى صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وخلال ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طقس فلسطين
#حالة الطقس
#درجات الحرارة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الداخلية ترفض إصدار بطاقة هوية للمعتقل الإداري السابق علاء الطويل
الداخلية ترفض إصدار بطاقة هوية للمعتقل الإداري السابق علاء الطويل

2018-01-09

عكا: مسيرة احتجاجية ضد التضييق على السكان العرب
عكا: مسيرة احتجاجية ضد التضييق على السكان العرب

2018-01-09

الناصرة: ندوة "تحديات المرحلة في المشروع الوطني الفلسطيني" غدا
الناصرة: ندوة "تحديات المرحلة في المشروع الوطني الفلسطيني" غدا

2018-01-09

الأكثر قراءة

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

نتنياهو الابن يفضح والده بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

2018-01-08
النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

النيران تشتعل ببرج ترامب في نيويورك

2018-01-08
طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

طعن ابن شقيق رئيس الوزراء الفرنسي في إيلات

2018-01-08
جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

جنين: انتحار فتاة لتدني علاماتها الدراسية

2018-01-08
النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

النقب: اتهام شابتين من اللقية بالتماثل مع داعش

2018-01-08