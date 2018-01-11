منخفضان جويان جديدان وأمطار وعواصف الأسبوع المقبل

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، مطلع الأسبوع المقبل بمنخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة، وهطول أمطار غزيرة في معظم المناطق وبشكل خاص في المرتفعات الجبلة، شمالي البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من الأسبوع المقبل منخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والأجواء الباردة والرطبة في معظم المناطق.

كما تبقى البلاد تحت تأثير منظومة جوية ملائمة لنشأة المزيد من المنخفضات الجوية في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في الثلث الأخير من الشهر الجاري وبداية شهر شباط المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد خلال اليومين القادمين المزيد من الاستقرار في درجات الحرارة والأجواء عامة مع نشاط واضح للرياح الشرقية التي تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة خاصة في ساعات المساء والليل وكذلك الفجر والصباح الباكرين، في حين ستبدأ الأجواء بالاختلاف يوم السبت المقبل وخصوصا في المساء.