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إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة

تاريخ النشر: 14/01/2018 - 14:05

إغلاق منتجع جبل الشيخ بسبب العاصفة
ثلوج في جبل الشيخ
عرب ٤٨
تحرير : قاسم بكري

بعد الأجواء العاصفة السائدة وتساقط الثلوج في الأيام الأخيرة وتراكمها في جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل، أعلنت إدارة المنتجع إغلاقه اليوم، الأحد، أمام الزوار.

وتسود المنطقة أجواء باردة جدا، ومن المتوقع أن تزداد برودة الطقس مساء اليوم.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#ثلوج
#جبل الشيخ

من عرب 48

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