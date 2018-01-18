حالة الطقس: غائم وماطر نهارا وعاصف ليلا

يكون الطقس اليوم، الخميس، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون ماطرا في شمالي البلاد، وفي ساعات المساء تتساقط الأمطار في النقب.

ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ وفي قمم جبال الجليل.

وأشارت تقارير الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تهطل أمطار بكميات كبيرة، وفي بعض الأماكن يتوقع أن تصل كميات الأمطار إلى معدل شهر كانون الثاني/يناير كله.

وأشارت تقارير الأرصاد الجوية إلى أن الرياح ستشتد في ساعات الظهر من الجهة الجنوبية الغربية. وفي ساعات المساء يتوقع أن تتساقط الأمطار بغزارة في الشمال وتنتقل تدريجيا إلى المركز، وفي ساعات المساء إلى شمالي النقب.

ويتوقع أن تستمر الأحوال الجوية العاصفة خلال ساعات الليل، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتقدر سرعة الرياح بنحو 100 كيلومتر في الساعة، ويخشى من حصول فيضانات في الشمال والمركز.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 12 – 4، الخالصة (كريات شمونه) 15 – 7، صفد 10 – 2، طبرية 19 – 9، الناصرة 13 – 5، حيفا 18 – 10، يافا 18 – 11، القدس المحتلة 12 – 4، عسقلان 19 – 10، عين جدي (البحر الميت) 24 – 15، بئر السبع 18 – 8، أم رشرش (إيلات) 22 – 11.

أما نهار غد الجمعة، فيتوقع أن يكون ماطرا وعاصفا في كافة أنحاء البلاد، ويتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ وشمال الجولان السوري المحتل وعلى قمم الجليل العالية. ويخشى من حدوث فيضانات في الأودية الشرقية والجنوبية.

وخلال ساعات نهار غد يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 90 كيلومترا في الساعة، بينما يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 7 أمتار. وتضعف العاصفة بشكل ملموس خلال ساعات ما بعد الظهر، ويتوقف هطول الأمطار في ساعات المساء.

أما يوم السبت، فيطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، كما يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار الأحد، وتكون أعلى من معدلها السنوي في هذا الموسم.