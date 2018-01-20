حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون ضمن المعدل السنوي لهذا الموسم.

كما من المتوقع أن يكون الطقس باردا ليلا، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم غد، الأحد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من الموسم. ويكون الطقس غائما جزئيا وباردا ليلا.

ومن المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الإثنين، ولكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم. ويكون الطقس غائما جزئيا، وباردا ليلا. ويحتمل تساقط الأمطار في ساعات متأخرة.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم، السبت، والليلة، فهي كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 14 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 16 – 7، صفد 11 – 5، طبرية 19 -8، الناصرة 14 – 7، حيفا 18 – 9، يافا 18 – 9، القدس المحتلة 12 – 6، عسقلان 18 – 9، عين جدي (البحر الميت) 20 – 13، بئر السبع 16 – 7، أم رشرش (إيلات) 22 – 11.