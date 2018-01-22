حالة الطقس: بارد وغائم جزئيًا ومغبر

يكون الجو، يوم غد الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومغبرًا أحيانًا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، ومن المحتمل تساقط أمطار بعد منتصف الليل وفجر غد الثلاثاء.

وتتأثر البلاد، اعتبارا من ساعات صباح الثلاثاء المقبل، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وماطرًا على فترات، حيث تسقط الأمطار على مختلف المناطق، وقد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانًا والبحر مائجا.

ويكون الجو، يوم الأربعاء المقبل، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالانخفا ض يوم الخميس، وتصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائمًا وباردًا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تصحب بزخات البرد والعواصف الرعدية أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.