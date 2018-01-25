حالة الطقس: ماطر وبارد وعاصف

من المتوقع أن تتساقط اليوم، الخميس، الأمطار، في شمالي البلاد ومركزها، وتكون غزيرة في بعض الأحيان، ومصحبة بعواصف رعدية. ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وبحسب الأرصاد الجوية فإنه يخشى من حصول فيضانات في السهل الساحلي. كما يتوقع أن تمتد الأمطار تدريجيا إلى النقب، ومن المحتمل أن تحصل فيضانات في الأودية التي تصب في البحر الميت والنقب وبرية الخليل.

وبسبب المنخفض الجوي الذي يتمركز شرقي البحر المتوسط، فإن الجو يظل باردا وماطرا، ويتوقع أن تشتد سرعة الرياح في ساعات الظهر لتصل إلى 70 كيلومترا في الساعة، بينما يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى 140 – 280 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة نهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 10 – 5، الخالصة (كريات شمونه) 14 – 7، صفد 8 – 3، طبرية 15 – 10، الناصرة 10 – 5، حيفا 14 – 9، يافا 15 – 10، القدس المحتلة 9 – 4، عسقلان 15 – 10، عين جدي (البحر الميت) 19 – 13، بئر السبع 14 – 7، أم رشرش (إيلات) 20 – 11.

إلى ذلك، من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار يوم غد الجمعة من شمالي البلاد وحتى جنوبها، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة. ويخشى من حدوث فيضانات، كم يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع أن تتساقط الثلوج في جبل الشيخ في الجولان المحتل وعلى القمم التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر.

وتتراجع الأمطار بعد غد، السبت، إلا أنه سيستمر هطول أمطار متفرقة في شمالي البلاد وحتى شمالي النقب، ويكون الطقس أبرد من المعدل السنوي لهذا الموسم.

وفي يوم الأحد يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدل السنوي.