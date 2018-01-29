  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وفرصة لزخات من الأمطار

تاريخ النشر: 29/01/2018 - 07:01

حالة الطقس: أجواء باردة وغائمة وفرصة لزخات من الأمطار
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

يطرأ، اليوم الإثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا. هذا ويحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

تواصل درجات الحرارة الارتفاع، وفي يوم الثلاثاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أمطار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المطالبة بتنفيذ خطة التطوير الخُماسية في المجتمع العربي
المطالبة بتنفيذ خطة التطوير الخُماسية في المجتمع العربي

2018-01-29

الناصرة: تمديد اعتقال زوجة مشتبه هدد بنشر صور فاضحة
الناصرة: تمديد اعتقال زوجة مشتبه هدد بنشر صور فاضحة

2018-01-29

مفرق مسكنة: 3 إصابات في حادث طرق
مفرق مسكنة: 3 إصابات في حادث طرق

2018-01-29

الأكثر قراءة

الكومبارس يكشف عن نفسه: موسى مصطفى أمام السيسي

الكومبارس يكشف عن نفسه: موسى مصطفى أمام السيسي

2018-01-28
تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

تسجيلات: زوجة نتنياهو انفجرت غضبا بوجه أحد المستشارين

2018-01-28
حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2018-01-28
حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

حريق قرب المسجد الحرام في مكة المكرمة

2018-01-28
الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

الكنيست يصوت على قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

2018-01-28