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حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا

تاريخ النشر: 30/01/2018 - 07:01

حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبيا
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

تواصل درجات الحرارة الارتفاع، اليوم الثلاثاء، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويوم الأربعاء، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا بشكل واضح ليلا، ويحتمل تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غالبا صاف، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم السبت، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طقس فلسطين
#حالة الطقس
#درجات الحرارة

من عرب 48

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