  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: الجو لطيف وارتفاع في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 02/02/2018 - 07:07

حالة الطقس: الجو لطيف وارتفاع في درجات الحرارة
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.

وفي ساعات الليل يتوقع أن يكون الجو صافيا حتى غائما جزئيا، كما يتوقع أن ينتشر الضباب في شمالي النقب.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد موجة حر خلال الأسبوع القادم، تبدأ من يوم غد السبت، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد لهذا الموسم.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مماثلا يومي الأحد والإثنين. كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: القدس المحتلة 18 – 11، يافا 20 – 8، حيفا 19 – 10، ضقد 14 – 8، الجولان السوري المحتل 20 – 10، طبرية 22 – 10، بيسان 23 – 7، عين جدي (البحر الميت) 22 – 15، أسدود 18 – 9، بئر السبع 21 – 7، أم رشرش (إيلات) 23 – 12.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إدانة 7 ناشطين بالحركة الإسلامية (الشمالية) بعد حظرها
إدانة 7 ناشطين بالحركة الإسلامية (الشمالية) بعد حظرها

2018-02-02

كابول: مصرع شاب سقط من علو
كابول: مصرع شاب سقط من علو

2018-02-02

زلفة: إصابة شاب من سالم في جريمة إطلاق نار
زلفة: إصابة شاب من سالم في جريمة إطلاق نار

2018-02-02

الأكثر قراءة

غزة: مصرع 7 في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

غزة: مصرع 7 في انهيار منزل إثر انفجار أسطوانة غاز

2018-02-01

"القانون البولندي بصقة بوجه إسرائيل ورئيس حكومتها"

2018-02-01
استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل

استحقاق التناوب: العطاونة يعلن تقديم استقالته الأسبوع المقبل

2018-02-01
ترامب يدرس إعلان

ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

2018-02-01
مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

مقتل شاب وإصابة شرطيين خلال اشتباك مع أمن السلطة بنابلس

2018-02-01