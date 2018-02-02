حالة الطقس: الجو لطيف وارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.

وفي ساعات الليل يتوقع أن يكون الجو صافيا حتى غائما جزئيا، كما يتوقع أن ينتشر الضباب في شمالي النقب.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد موجة حر خلال الأسبوع القادم، تبدأ من يوم غد السبت، حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الجو حارا وجافا أكثر من المعتاد لهذا الموسم.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون مماثلا يومي الأحد والإثنين. كما يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: القدس المحتلة 18 – 11، يافا 20 – 8، حيفا 19 – 10، ضقد 14 – 8، الجولان السوري المحتل 20 – 10، طبرية 22 – 10، بيسان 23 – 7، عين جدي (البحر الميت) 22 – 15، أسدود 18 – 9، بئر السبع 21 – 7، أم رشرش (إيلات) 23 – 12.