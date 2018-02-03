  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

تاريخ النشر: 03/02/2018 - 08:43

حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي
من الأرشيف
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يطرأ، اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.

وبحسب تقارير الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 8، صفد 17 – 11، طبرية 24 – 10، الناصرة 20 – 11، حيفا 22 – 12، يافا 20 – 10، القدس المحتلة 20 – 12، عسقلان 19 – 10، عين جدي (البحر الميت) 25 – 16، بئر السبع 22 – 9، أم رشرش (إيلات) 27 – 15.

أما يوم غد، الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ويوم الإثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتظل أعلى من المعدل السنوي، ويكون الطقس أكثر جفافا نسبيا.

ويبقى الطقس حارا وجافا، يوم الثلاثاء، وتكون درجات الحرارة أيضا أعلى من المعدل السنوي لهذا ا لموسم.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سالم: مصابان في جريمة إطلاق نار
سالم: مصابان في جريمة إطلاق نار

2018-02-03

إصابة سائق دراجة نارية في حادث قرب الزرازير
إصابة سائق دراجة نارية في حادث قرب الزرازير

2018-02-03

لماذا لا تقدم السلطة الفلسطينية البطريرك تيوفيلوس للمحاكمة؟
لماذا لا تقدم السلطة الفلسطينية البطريرك تيوفيلوس للمحاكمة؟

2018-02-03

الأكثر قراءة

ملاحقة سياسية: أحكام بحق 7 ناشطين بالحركة الإسلامية الشمالية

ملاحقة سياسية: أحكام بحق 7 ناشطين بالحركة الإسلامية الشمالية

2018-02-02
إسرائيل تهدئ تهديداتها: طبول الحرب بإمكانها الانتظار

إسرائيل تهدئ تهديداتها: طبول الحرب بإمكانها الانتظار

2018-02-02
إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

إطلاق قذيفة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية

2018-02-02
كابول: مصرع شاهين هيبي إثر سقوطه من علو

كابول: مصرع شاهين هيبي إثر سقوطه من علو

2018-02-02
حي المحطة في اللد: بؤس ومعاناة وتهديد بهدم 50 منزلا

حي المحطة في اللد: بؤس ومعاناة وتهديد بهدم 50 منزلا

2018-02-02