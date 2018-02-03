حالة الطقس: ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من المعدل السنوي

من المتوقع أن يطرأ، اليوم السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي لهذا الموسم.

وبحسب تقارير الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 7، الخالصة (كريات شمونه) 23 – 8، صفد 17 – 11، طبرية 24 – 10، الناصرة 20 – 11، حيفا 22 – 12، يافا 20 – 10، القدس المحتلة 20 – 12، عسقلان 19 – 10، عين جدي (البحر الميت) 25 – 16، بئر السبع 22 – 9، أم رشرش (إيلات) 27 – 15.

أما يوم غد، الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.

ويوم الإثنين يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتظل أعلى من المعدل السنوي، ويكون الطقس أكثر جفافا نسبيا.

ويبقى الطقس حارا وجافا، يوم الثلاثاء، وتكون درجات الحرارة أيضا أعلى من المعدل السنوي لهذا ا لموسم.