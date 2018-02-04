حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

من المتوقع أن يطرأ، اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم غد، الإثنين، فيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويبقى الطقس حارا وجافا، يوم الثلاثاء، حيث يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء المقبل، فيكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.