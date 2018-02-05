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حالة الطقس: غائم جزئيا وتواصل ارتفاع درجات الحرارة

تاريخ النشر: 05/02/2018 - 07:26

حالة الطقس: غائم جزئيا وتواصل ارتفاع درجات الحرارة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

تتأثر البلاد والمنطقة منذ أيام بموجة من الدفء الشديد والغير معتاد لمثل هذه الفترة من العام، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق معدلاتها بأكثر من 8 درجات مئوية، ومن المتوقع أن تتواصل هذه الموجة الدافئة طيلة الأسبوع الجاري لترتفع درجات الحرارة فوق معدلاتها خلال ذروة هذه الموجة بحدود 12-13 درجة مئوية.

اليوم الإثنين، لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، في يوم الثلاثاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ودافئا نسبيا، وباردا نسبيا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الخرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#الطقس

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