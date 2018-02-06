  2. محليات
  3. حالة الطقس

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة

تاريخ النشر: 06/02/2018 - 07:49

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل تساقط أمطار خفيفة
عرب ٤٨
تحرير : محمد وتد

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، ودافئا نسبيا، وباردا نسبيا ليلا، ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الخرارة، بحيث تصبح اعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 9 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافٍ، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ولا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ودافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس
#طقس فلسطين
#درجات الحرارة
#أمطار

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتيل وإصابتان في حادث طرق جنوب البلاد
قتيل وإصابتان في حادث طرق جنوب البلاد

2018-02-06

الحكم بسجن 5 شبان أدينوا بالتخابر مع حزب الله
الحكم بسجن 5 شبان أدينوا بالتخابر مع حزب الله

2018-02-06

الزبارقة يطالب بتقليص أوقات الانتظار للعيادات الاختصاصية
الزبارقة يطالب بتقليص أوقات الانتظار للعيادات الاختصاصية

2018-02-06

الأكثر قراءة

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

منفذها نجح في الفرار: مقتل مستوطن في عملية طعن

2018-02-05
والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

والدة أحمد جرار: فوجئنا بأنّه مطلوب!

2018-02-05
تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

تقديرات إسرائيلية: زلزال سيشرد مليونًا ويوقع آلاف الضحايا بالبلاد

2018-02-05
أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

أجهزة الأمن تدعي أن منفذ عملية الطعن من مدينة يافا

2018-02-05
الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية: وفد إعلامي عربي يزور إسرائيل

2018-02-05