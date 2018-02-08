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حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا

تاريخ النشر: 08/02/2018 - 06:59

حالة الطقس: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة نهارا وليلا
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الخميس، حارا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد في مثل هذا الموسم.

كما يتوقع أن تغطي الغيوم المرتفعة السماء بشكل جزئي.

أما درجات الحرارة المتوقع لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 23 – 11، الخالصة (كريات شمونه) 26 – 13، صفد 21 – 14، طبرية 24 – 13، الناصرة 23 – 14، حيفا 24 – 14، يافا 25 – 14، القدس 24 – 16، عسقلان 23 – 15، عين جدي (البحر الميت) 25 – 19، بئر السبع 28 – 14، أم رشرش (إيلات) 29 – 18.

ومن المتوقع ألا يحصل تغيير كبير في درجات الحرارة، يوم غد الجمعة، وتكون فوق المعدل السنوي المعتاد في هذا الموسم.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم السبت، وتكون أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 13 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#حالة الطقس

من عرب 48

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