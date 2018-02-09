حالة الطقس: أجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 10 درجات مئوية، ويكون الجو دافئا نسبيا نهارا، وباردا نسبيا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم غد السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، ودافئا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

وتنبأت الأرصاد أن يطرأ، بعد غد الأحد، انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، ويكون الطقس غالبا غائم، ودافئا نسبيا في المناطق الجبلية، ومائلا للحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

والإثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، ويكون الطقس غالبًا غائم، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية وخاصة خلال ساعات المساء، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ، الثلاثاء المقبل، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما، وباردا بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالعواصف الرعدية فوق معظم المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا.